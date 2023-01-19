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Arda Kural'ın Son Hali Sosyal Medyayı Salladı
'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, rahatsızlığından sonra setlere geri dönmüştü. Beş sene önce saç ektiren ünlü oyuncu, son haliyle görenleri şaşırttı. İşte haberin detayları...
'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, yeni haliyle dikkat çekti. 2005-2008 yılları arasında Emret Komutanım dizisiyle hayranlarıyla buluşan oyuncu, psikolojik sorunların etkisiyle uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmişti.
Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalıkla mücadele eden Kural, 2021 yılında 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
2017 yılında saç ektiren ve hastalığı atlatıp setlere geri dönen oyuncunun, kilo verdiği görüldü. Yaklaşık 20 kilo veren Kural, son halini Instagram'dan paylaştı.
Oyuncu kareye, "2023 model Arda Kural" diye yazdı.
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