Arda Kural'dan Kötü Haber! Karakolluk Oldu

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural, geçtiğimiz yıl sağlık sorunlarını tamamen atlatmıştı.

Hayatını düzene soktuğu düşünülen Arda Kural, İstanbul Büyükçekmece'de kavgaya karıştı.

Arda Kural, Büyükçekmece sahilinde bir mekanın işletmecisi olan Ahmet Y. ile kavga edip şahsı darp etti. Olay yerine gelin polis, Kural'ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Arda Kural'ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Arda Kural'a aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma karar verildiği öğrenildi. (DHA)

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural kaç yaşında ve nereli; Arda Kural 12 Nisan 1982 Yalova doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Arda Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi’nde kimya okudu.

2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu’nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio’ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005’te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

ARDA KURAL'IN HASTALIĞI NE?

Arda Kural'ın hastalığı ne; Yaşadığı maddi problemler ve oynadığı Kubilay filminden alacağını tahsil edememesi sebebiyle 2012 yılında psikoz belirtileri göstermeye başladığı biliniyor. 28 Aralık 2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca tedavi gördü.