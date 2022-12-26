Aras Bulut İynemli'den Ayrılan Bige Önal'dan Flaş Adım

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bige Önal ile Aras Bulut İynemli, ilişkisinde flaş gelişme yaşandı. Evlenecekleri beklenirken ayrılan çiftin, ilişkisinin bitmesi hayranlarını üzmüştü.

Aşklarına geçtiğimiz aylarda ikinci şans veren ikiliden Önal'ın hamlesi dikkat çekti. Önal, İynemli'yle birlikte yaşadığı evden taşındı.

Oyuncu, geçtiğimiz gün yeni evine yerleşti. Önal'ın taşınmasını ise eşyalarını taşıyan nakliyat firması ortaya çıkardı. Nakliyat firmasından bir kişinin Önal'ın boş evinde oyuncuyla çektirdiği kareyi Instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. Yedi yıldır birlikte olan ikilinin, ayrılığı şok etmişti.



Önal'ın bu hamlesiyle ikilinin barışması hayranları tarafından "zor olarak" yorumlandı.

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

2006 yılında oynadığı ‘Kısmetim Otel’ dizisiyle kariyeri başlamıştır. Benim Adım Gültepe, Sen Çal Kapımı, Yeşilçam ve Bodrum Masalı gibi sevilen projelerde rol almıştır.