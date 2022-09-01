Arabam var ehliyetim yok!

Taksim'deki evine dönmek için yaklaşık bir saattir taksi bulamamaktan dert yanan şarkıcı Ayta Sözeri, "Türkiye'de bence taksi büyük sıkıntı, İstanbul önemli bir şehir birçok taksi durdurdum ama almadı. Yemeğe gittiklerini söylüyorlar. Ne yapalım adamların yakasına yapışacak değiliz. Bir saattir arıyoruz ama bulamadık" diye konuştu. Kendi özel otomobili olduğunu ancak ehliyetinin bulunmadığını söyleyen Sözeri "Tabii ki biniyorum toplu taşımaya, gideceğim yöne olsa binerim. Hiç rahatsız etmiyorlar beni. Kendi otomobilim var ama şoförüm yıllık izinde. Benim ehliyetim yok. Şimdiye kadar ya vaktim ya param olmadı geçmişte, şimdi de vaktim yok. Siz olsanız bu İstanbul'da araba kullanır mısınız? Ben korkar kullanamam" dedi.

AMAZON'UN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM

"Özlediğim zaman yapmak isterim oyunculuğu ama hobi gibi değil" diyen Ayta Sözeri, şarkı söylemenin kendisi için daha önemli olduğunu söyleyip, geçtiğimiz günlerde Almanya'dan gelen dizi teklifini kabul etmediğini ise "Almanya'dan yeni dizi teklifi geldi Amazon'dan, onu da vakit olmadığı için reddettim. Almanya doğumlu olduğum için rica ettiler ama hayır dedim" diye anlattı.



