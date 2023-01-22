Son Dakika
Antalya’da Yıldız Tilbe Rüzgarı Esti
Antalya’nın dinamik ve şehre yakın adresi Nirvana Cosmopolitan’da yer alan Cosmos Theatre’da sahne alan Yıldız Tilbe kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir Akdeniz akşamı yaşattı.
Alışılmış tarzından ödün vermeyen Yıldız Tilbe şık bir siyah elbise altına giydiği kalın tabanlı spor ayakkabıları ile dikkat çekti.
Dillere pelesenk olmuş şarkılarını salonu dolduran yüzlerce kişi ile tek bir ağızdan seslendiren Tilbe, Antalya'da unutulmaz bir gece yaşattı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Adana Demirspor
|19
|34
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Giresunspor
|19
|21
|12. Gaziantep FK
|19
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|19
|34
|7. Boluspor
|20
|33
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|19
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Osasuna
|18
|30
|7. Real Betis
|17
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
|19
|14. Almeria
|17
|18
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|17
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|5