Antalya’da Yıldız Tilbe Rüzgarı Esti

Alışılmış tarzından ödün vermeyen Yıldız Tilbe şık bir siyah elbise altına giydiği kalın tabanlı spor ayakkabıları ile dikkat çekti.

Dillere pelesenk olmuş şarkılarını salonu dolduran yüzlerce kişi ile tek bir ağızdan seslendiren Tilbe, Antalya'da unutulmaz bir gece yaşattı.

