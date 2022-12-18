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Antalya’da Cindy rüzgarı

Cindy Kimberly Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıktı. 60 mankenin eşlik ettiği ünlü top model Türkiye’yi çok sevdiğini ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Magazin 18.12.2022, 20:10 Emrah
Antalya’da Cindy rüzgarı

Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, podyumunda ünlü bir top modeli ağırladı. İspanyol Model Cindy Kimberly, Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show 20. yıl özel etkinliğinde podyuma baş manken olarak çıktı. Nest Convention Center’da düzenlenen defilede kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 manken ünlü top modele eşlik etti. 4 ayrı kıyafet sunan Cindy Kimberly, sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni kazandı. Cindy Kimberly’i izleyenler arasında sevgilisi Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de yer aldı. Delle Alli, defile boyunca sevgilisinin bol bol fotoğrafını çekti.
Defilenin kapanışını ise süpermodel Tülin Şahin, iddialı mayolu bir kombin ile gerçekleştirdi.

TÜRKİYE GÜZELLERİ İLK KEZ PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show podyumu tescilli güzelleri de ağırladı. 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcıları ile özel davetlilerin katıldığı defilede kadın, erkek ve çocuk ürünlerinden oluşan 2023 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilendi. 2023 yılında Miss World’te ülkemizi temsil edecek olan Nursena Say, Miss Universe’de mücadele edecek Aleyna Şirin ve Türkiye adına Miss Supranational’da yarışacak olan Selin Erberk Gurdikyan da ünlü top model Cindy Kimberly ile podyumda yer aldı.


 
“MERHABA TÜRKİYE”

Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Dele Alli’nin sevgilisi de olan ve daha önce de Türkiye’ye gelen İspanyol Model Cindy Kimberly, düzenlediği basın toplantısına “Merhaba Türkiye” diyerek başladı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’la birlikte gazetecilerin karşısına çıkan ünlü top model, yeniden Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cindy Kimberly, “Defilelerini izleyerek büyüdüğüm ünlü mankenler Adriana Lima, Miranda Kerr ve Irina Shayk gibi isimlerin yürüdüğü bir podyumda yer almak beni çok gururlandırdı” dedi.

SÜRPRİZLERLE DOLU BİR ETKİNLİK

Pandemi döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ise 20. yıla özel pek çok sürpriz hazırladıklarını söyledi. Geçmişte Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı defileleriyle dünya çapında bir bilinirliğe kavuştuklarını söyleyen Hikmet Ersalan, “Yeniden ünlü bir ismi podyumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 14-19 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlediğimiz Dosso Dossi Fashion Show, 20. yılımızda yine unutulmaz bir etkinliğe imza atacak” dedi.

#Cindy Kimberly #Magazin #Snobmagazin #antalya #Dosso Dossi Fashion Show
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