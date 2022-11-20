Annesiyle davalık olan Seren Serengil sessizliğini bozdu

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman mahkemeye başvurarak "Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi" diyerek dilekçe verdi. Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Öztürk Serengil'den olan kızı Selin Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını iddia etti.

Üvey abla Fulya Telli de annesi Nevin Teoman'ın evinin tapusunu üzerine geçiren kardeşi Serengil'e ağır suçlamalarda bulunmuştu.

Haberlerin basına yansımasının ardından anne Nevin Teoman da açtığı davada gizlilik kararı aldırdı.

Bu gelişmelerin ardından Seren Serengil, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bazı şeylere senin müdahale etmen gerekmez. Öyle bir zaman gelir ki bütün taşlar yerine oturur sen kılını bile kıpırdatmadan her şey yerini bulur kendiliğinden olur. Her şeyin ve herkesin bir zamanı var, bunu bilir bunu söylerim. Zamanı var."



