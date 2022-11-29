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Annesiyle Davalık Olan Seren Serengil'den Flaş Sözler!

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. 30 milyonluk ev yüzünden Serengil ve annesi Nevin Teoman'ın birbirine düştüğü iddia edilmişti. Serengil, konu hakkında sessizliğini bozdu. Ünlü sunucu, Hadise hakkındaki bir soruya ise çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Magazin 29.11.2022, 14:00 29.11.2022, 17:02 arif hür
Annesiyle Davalık Olan Seren Serengil'den Flaş Sözler!

Seren Serengil, Koyna'da bir köpeğin bakıcı tarafından kürekle vurularak öldürülmesine isyan etti.

Önceki gün City's Nişantaşı'nda köpekleriyle görüntülenen Serengil, muhabirlerin sorularını cevapladı. 

"KONYA'YA GİDECEĞİM"

Konya'da hayvan barınağında yaşanan skandal hakkında konuşan Serengil, "Çarşamba günü Konya Valiliği'nden randevu aldım. Rehabilitasyon Merkezi'ne gidip çekimler yapacağım" dedi. 

"ONU PAKET YAPTIK"

Serengil, Hadise ile ilgili sorular karşısında, "Onu paket yaptık. Bitti o konu" diyerek şaşırttı.

Seren Serengil'in, annesinin tüm masraflarını karşılayacağını belirterek Suadiye'deki evin tapusunu üzerine geçirdiği iddia edildi. Anne Nevin Teoman 'Ne imzaladığımın farkında bile değildim' diyerek dava açtı.

"ONLARIN AMAÇLARI BELLİ!"

Bu konu hakkında konuşan Seren Serengil, "Annem benim canım! Maalesef ilk evliliğinden çocukları var. Amaçları belli. Biz gerekli belgelerimizi koyduk, bekliyoruz. Öztürk Serengil'in malı Öztürk Serengil'in kızınındır" deyip ekledi: "Annemle görüşüyorum. O benim canım!"

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 51 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil İle Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

Uzun süredir Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapıyor.

#Seren Serengil #Hadise #snob magazin #nevin teoman #Magazin
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