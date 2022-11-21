Annemle babam ayrılınca çalışmak zorunda kaldım 

Annesiyle babasının ayrıldığı dönemde devlet konservatuvarı’nda öğrenci olduğunu belirten Umut Akyürek "Benim için çok zorlu bir dönemdi. Onların geçimsizlikleri yüzünden babam bana baskı yapardı. Hiç istemedi zaten şarkıcı olmamı. Ona göre şarkıcılık kötü gözle bakılan bir meslekti. Ayrıldıktan sonra da 1 yıl okulu bırakmak zorunda kaldım çünkü annemle beraber maddi zorluk yaşıyorduk çalışmam lazımdı. Harbiye Ordu Evi'nde çalışmaya başladımç. Bir yıl orada çalışıp para kazandıktan sonra okuluma devam edebildim’" diyerek aslında bu günlere kolay gelmediğini de belirtmiş oldu.



