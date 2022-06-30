Anne Oluyor! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu

Dila Tarkan, 2019’dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer’den şubatta Miami’de evlilik teklifi almış, martta Yunanistan’da mutluluğa imza atmıştı.

Dila Tarkan’ın hamile olduğunu haberini de ilk kez Snob Magazin duyurmuştu.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Dila Tarkan, "Bebeğin cinsiyeti erkek" dedi.

Hamileliğinde yedinci ayına girmek üzere olan sosyetik güzel, ardından "Doğum kısmetse 25 Eylül gibi..." ifadelerini kullandı.

"9 KİLO ALDIM"

Dila Tarkan, ayrıca "Şimdiye kadar dokuz kilo aldım. Bir tık daha az olsa iyiydi. Canım ne zaman ne isterse yiyorum. Sadece sağlıksız gıdalardan uzak duruyorum" diye konuştu.

DİLA TARKAN KİMDİR?

Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne; Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmektedir.

Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile evlildir.

DAĞHAN DOĞRUER KİMDİR?

Dağhan Doğruer, 1993 yılında doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer, sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.