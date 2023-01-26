Anne Olduğunu Duyuran Selin Ciğerci İsyan Etti: Ülkeyi Terk Ederim

Gökhan Çıra, baba olduğunu duyurmuştu. Çıra'nın paylaştığı bebeğin, eski eşi Ciğerci'yle evlat edindiği kız olduğu iddia edilmişti. İddialardan sonra Ciğerci, Instagram'dan açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan ve üçüncü kez nikah masasına oturacağını duyuranolduğunu duyurmuştu. Çıra'nın paylaştığı bebeğin, eski eşi Ciğerci'yle evlat edindiği kız olduğu iddia edilmişti. İddialardan sonra Ciğerci, Instagram'dan açıklamalarda bulundu.

Ciğerci, eski eşiyle bebek evlat edindiklerini söyledi. Sosyal medya fenomeni, "Evet anne oldum. Teyzesiniz. Anne olmak istiyordum zaten. Ağlamam asla, güçlü kadınım. Eski eşimle evliyken, başvurduk. Evladım yakında gelecek. Uzun zamandır odası var. Eski eşimle barışmadım. Çocuk ben de kalacak. Gökhan istediği zaman gelip, alacak " dedi.

Sözlerine devam eden Ciğerci, "Çocuğumun geleceği ve eğitim için her şeyini önceden ayarlayabilirim. Gitmeye de bilirim. Burada da okutabilirim. Ama siz bana bu şekilde yaparsanız, gitmek zorudna kalırım. Yoksa ülkemde çalışmayı ve sizleri seviyorum. Her gün Nişantaşı'ndayım. Kimseden korkum yok. 'Naylon faturacı' dediler. Servet ve parayla ilgili o kadar düşman var ki. Ne olur beni bir salın. Kızıma bakmak istiyorum. İsmi Saadet Selanay Çıra... Soy ismi eski eşimle beraber başvurduğumuz için öyle... Beni tebrik edin. Anen olmak için hep dua ettim. Bu saatten sonra anne olmak isteyenler için dua edeceğim" ifadelerini kullandı.