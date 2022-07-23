Anma Törenine Katılmayan Buse Varol Sessizliğini Bozdu

Alişan'ın aynı zamanda menajesi olan kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 41 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

Selçuk Tektaş, vefatının birinci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki düzenlenen törene, Alişan'ın eşi Buse Varol katılmadı.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM

Alişan ile arasında sorun olduğu iddia edilen Buse Varol, sosyal medyadan gelen bir soru üzerine eşi Alişan'ın fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı.

"O HEP KALBİMİZDE"

Eşinin yanında olduğunu vurgulayan oyuncuya anma törenine gidip gitmediği de soruldu.

Buse Varol mezarlıktan bir karesini paylaşıp "Cevabım bu fotoğraf olsun. O hep kalbimizde" dedi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 32 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. “Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.