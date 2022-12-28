Ankara 103. Yıl Coşkusunu Buray Konseri İle Yaşadı

Şarkıcı Buray Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yılında Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bir konser verdi. Buray ''Bugün Ankara için çok önemli bir gün tam 103 yıl önce büyük önderimiz Atatürk, Milli Mücadele için Ankara'ya gelerek Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Bizler Atamızın izinde Cumhuriyetimizi koruyup ilelebet kollayacağız. Sevgi, huzur ve barış dolu bir Türkiye diliyorum.'' sözleri ile büyük alkış aldı.

Başarılı sanatçıya teşekkür eden Başkan Mansur Yavaş ''Tüm Ankaralılar adına Buray kardeşimize teşekkür ediyorum. Kendisi kendi alanında çok başarılı ve iyi bir müzisyen. Bu gün gördük ki; bu başarı burada kalmayacak Türkiye sınırlarını aşacak.'' ifadeleriyle genç sanatçıyı performansından dolayı kutladı.



