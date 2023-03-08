Anıl Tetik’ten Radikal Karar! Oyunculuğu Bıraktı

Oyuncu Anıl Tetik, önceki gün yakın arkadaşı Melik Kam'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Ne yapıyorsunuz?" sorusuna, "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim" yanıtını verdi.

Turizm şirketi olduğu bilinen Tetik'in radikal kararı, şok etti. Anıl Tetik, en son Üç Kız Kardeş dizisinde rol almıştı. Takım elbise alan oyuncu, daha sonra bir kafeye geçerek yemek yedi.



