Ana Shine’dan Sürpriz Hazırlık: Yeni Albüm Yolda

Her şey O henüz 5 yaşındayken başlamıştı! Büyükannesi tarafından bir müzik okuluna kaydedilen başarılı sanatçı, kısa zamanda yeteneğiyle çevresini büyülemeyi başardı.

Bir kemanist olmaktı hayali. Yol arkadaşları David Grant, dünyaca ünlü yapımcı Andy Yates ve söz yazarı Drew Thomas O’nun potansiyelini ortaya çıkardılar. Ve devasa bir kariyerin ilk adımları böylece atılmış oldu.

İster inanın ister inanmayın, Ana Shine hız kesmeden devam ediyor. Her şarkının kendine ait bir mesajı olduğuna inanan başarılı sanatçı, bazı şarkılarını ilham bazılarını kendi deneyimleri üzerine yazıyor. Hadi gelin güzel sanatçının birbirinden güzel şarkılarını yeniden hatırlayalım:

Ana Shine insanları bir araya getirmek istedi. Onları çevrimdışı hayata yönlendirmek ve fiziksel samimiyeti hissetmelerini sağlamak için Digital Love şarkısını yaptı. Amacını ise şu sözlerle ifade etti: “Şarkılarımın insanlara, doğru seçimler yapmaları konusunda yardımcı olmasını umut ediyorum.”

Sevginin almak değil “vermek” olduğunu hiçbir şarkı Poker Game parçasından daha iyi anlatamaz. Shine’a göre bazı insanlar başka insanların hisleriyle alay ediyor. Shine ise bu konuda sevenlerine şu sözlerle sesleniyor: “Kalbinin kapısı açıksa, sevgi içeri girmenin yolunu bir şekilde bulur... Risk almaktan korkmamalısın!”

Shine’ın tüm sırlarını bilen tek “gerçek” arkadaşının kendisine âşık olmasıyla ilgili olan dokunaklı bir şarkı yaptı: Stupid Cupid. Şarkısını ise şu sözlerle özetledi: “Aşk meleği… Ya beni vur ya da okunu arkadaşımdan geri al!”

Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Ana Shine’ın diğer şarkıları ise şunlar: “Play With Me, Fantasy, Waiting List, Challenge Love, Hurricane, Let The Light Shine, Tattoo ve Don’t Fall In Love With Me”