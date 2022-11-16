Ana Shine “Stupid Cupid” ile geliyor

İlhamını hayattaki deneyimlerinden çekip çıkardığını ifade eden Ana Shine yine aynı şeyi yapıyor... Anlatılması güç duyguları müziğiyle hissettiren güzel şarkıcı, Stupid Cupid ile verdiği mesajı şu sözlerle açıklıyor: “Aptal Aşk Tanrısı! Ya vur beni ya da okunu arkadaşımdan çıkar!”

Digital Love ile samimiyeti, Poker Game ile sevgiyi bizlere yeniden hatırlatan Ana Shine, Stupid Cupid ile büyük bir sırrı açığa vuruyor. Her şeyini bilen tek “gerçek” arkadaşının kendisine âşık olmasını anlattığı şarkı son derece dokunaklı!

Ve dikkat! Stupid Cupid tüm dijital platformlarda yerini aldı.



