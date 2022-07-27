Ana Shine İstanbul turunda

Önceki gün bir radyo programı sonrası boğaz turu yapmak için gittiği Bebek’te görüntülenen Ana Shine gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2021 yılında müzik kariyerinin ilk albümü olan 14 şarkıdan oluşan “Four Seans of Love” dijital platformlarda üst sıralarda yer alan Ana Shine, yeni şarkısı için, ‘‘Tüm şarkılarım hikayelerim gerçeklere dayanıyor. Digital Love’da bu gerçekliği dünyada digital dünyada insanların gerçek hayatlarını anlatıyor.’ dedi.

Türkiye’den Tarkan’ı tanıdığını söyleyen Shine, ‘"arkan’la çalışmayı çok isterim. Sesini, tarzını çok beğeniyorum ve yeni şarkısını dinledim bayıldım.’"dedi. Türkiye’yi, Türk kültürünü, müziğini çok sevdiğini belirten ve Türkiye aşığı olan Rus şarkıcı Ana Shine, şöyle konuştu: Sadece İstanbul değil, Türkiye derin tarihi bağlantıları olan ama aynı zamanda modern bir ülke. Bu beni çok etkiledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Keşke Türk kültürünü biraz daha keşfedebilsem biraz daha dizi izlesem ama maalesef müzikle ilgileniyorum yoğunum ve televizyon izlemiyorum.

Ana Shine, Türk lezzetleri konusunda ise Nusret’in dünya çapında başarılı olduğunu ve lezzetine bayıldığını söyledi. Rus şarkıcı Shine iki günlük İstanbul programı sonrası İngitere’ye uçacak. 30 Ağustos’ta ise Çeşme’de vereceği konser için gelecek ve kısa süreli bir tatil yapacak.

