Amine Gülşe Kızlarıyla Alışverişe Çıktı

Futbolu bırakan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, kızları Eda ve Ela ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen oyuncu, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Yeni sezon ürünleri inceleyerek alışveriş yapan Gülşe, vale noktasında aracına binmeden önce gazeteciler tarafından görüntülendi.

3 yaşında ki kızı Eda ve geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelen kızları Ela ile objektiflere poz veren oyuncu, muhabirlere teşekkür ettikten sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.