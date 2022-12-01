Ameliyata Giren Armağan Çağlayan'dan Flaş Haber!

Son dönemde YouTube'da çektiği videolarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Armağan Çağlayan kansere yakalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, Bahadırlı ile konuşurken duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK ACAYİP BİR DUYGU"

Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün birşey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu." dedi.

Bütün bu yaşananların ardından Armağan Çağlayan, dün operasyon geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından normal odaya alınan Çağlayan, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ÇALIŞMAYI BIRAKMAYACAĞIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

"4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek.

Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, Size Anlatacakları Var turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Armağan Çağlayan 8 Nisan 1966'da İstanbul'da doğmuştur. Çocukluk yılları Hereke'de geçen Çağlayan'ın babası Çerkes annesi ise aslen Gümüşhanelidir. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini de İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

Armağan Çağlayan MedYapım'ın kurulduğu dönemde, burada hazırlık elemanı olarak işe alınmıştır. Ardından kısa bir zamanda editörlüğe kadar yükselmiştir. MedYapım'da genel müdür yardımcılığı görevi yaptığında 11 yıldır çalıştığı MedYapım’dan beklenmedik bir karar ile ayrılmıştır.

Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi pek çok başarılı yapımda görev alan Armağan Çağlayan, kamera arkasındaki işini kamera önüne taşımak istemiştir ve 2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olmuştur. Son Ütücü', 'Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye' ve 'Büyük Teklif' isimli programlarında yapımcılık yapmıştır.

Şimdilerde ise Youtube üzerinden kendi kanalını açmış ve farklı içerikler yaparak izleyici kitlesiyle ilişkisini devam ettirmektedir.