Amaya İstanbul yeni menüsünü tanıttı

Mekanın sahibi Yusuf Tekin’in, ev sahipliği yaptığı geceye Arda Turan, Cenk Tosun, Alişan, Buse Varol, Merve Çağıran, Mert Öcal nişanlısı Sude Burcu, Saruhan Hünel sevgilisi Rabia Öztürk ve Cem Belevi gibi bir çok ünlü isim katıldı.

Yeni kış menüsünde birçok yenilik katan Amaya İstanbul, yemek ile eğlenceyi bir arada yaşatmaya devam ediyor.