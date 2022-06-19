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Amaya İstanbul açıldı! Ünlüler akın etti
Amaya İstanbul, önceki gün Etiler’de kapılarını açtı. Yusuf Tekin, Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz’un ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa ünlüler akın etti.
Türkiye’nin en iyi şeflerinden Tolga Bozok’un mutfağında olduğu Amaya İstanbul’a Alişan, Buse Varol, Ayça Kuru, Gökhan Keser, Mert Öcal, Merve Dizdar, Aslı Turanlı, Futbolcu Aytaç Kara, Taylan Antalyalı, Ardahan Uzkanbaş, Zeynep Koçak, Burcu Gönder, Lale Onuk ve Murat Cevahir gibi cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Açılışa ev sahipliği yapan isimlerden Yusuf Tekin, “Amaya İstanbul, yemek menüsü, kokteylleri ve dekorasyonu ile İstanbul’un en çok konuşulacak mekanlarından olacak” dedi.
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