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Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'dan alıntı çıkmıştı! Pınar Deniz aynı filmden 2014 yılında da bahsetmiş
Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'dan alıntı çıkmıştı! Pınar Deniz aynı filmden 2014 yılında da bahsetmiş
Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle akıllara kazınan Pınar Deniz'in ödül törenindeki yaptığı konuşmanın Rihanna'nın 2017'de yaptığı bir konuşma olduğu iddia edilmişti. Ancak Deniz'in konuşmasında bahsettiği filmden 2014 yılında verdiği bir röportajda da değindiği ortaya çıktı.
Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle akıllara kazınan Pınar Deniz'in ödül törenindeki yaptığı konuşma gündemde kalmaya devam ediyor. Pınar Deniz'in tepki toplayan konuşmasının aslında kendisine ait olmadığı, ünlü şarkıcı Rihanna'nın önceki dönemde yaptığı bir konuşma olduğu iddia edilmişti.
Pınar Deniz bahsettiği aynı filmden etkilendiğinden 2014 yılındaki röportajında da, 2016 yılında da bahsediyor. Rihanna’nın konuşması 2017 yılına ait. Röportajı yapan Burhan Can Terzi de tweetinde de bahsetti.
İşte o tweet:
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