Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'dan alıntı çıkmıştı! Pınar Deniz aynı filmden 2014 yılında da bahsetmiş

Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle akıllara kazınan Pınar Deniz'in ödül törenindeki yaptığı konuşma gündemde kalmaya devam ediyor. Pınar Deniz'in tepki toplayan konuşmasının aslında kendisine ait olmadığı, ünlü şarkıcı Rihanna'nın önceki dönemde yaptığı bir konuşma olduğu iddia edilmişti.

Pınar Deniz bahsettiği aynı filmden etkilendiğinden 2014 yılındaki röportajında da, 2016 yılında da bahsediyor. Rihanna’nın konuşması 2017 yılına ait. Röportajı yapan Burhan Can Terzi de tweetinde de bahsetti.

İşte o tweet:



