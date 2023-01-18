Altan Gördüm Hayalini Açıkladı

Ceyda Düvenci, önceki gün oyuncu ve eğitimci Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında, önceki günve eğitimci Altan Gördüm 'ü konuk etti. Gördüm; üniversite yıllarını, hayallerini, oyunculuğu, sektörü anlattı.

Altan Gördüm, sinema filmi ve diziler arasındaki farkı ilginç cümlelerle anlattı. Gördüm "Asla küçümsemiyorum ama, iyi bir sinema filmi, iyi bir tiyatro oyunu iyi bir akşam yemeği... Dizi oyunculuğu maalesef fast food beslenmek gibi bir şey. Aldık yedik ağzımızı sildik, o an için doyduk ama sağlıklı beslenebildik mi? Hayır!" dedi.

"KAYMAKAM OLMAK İSTİYORDUM"

Altan Gördüm, gençlik hayalinin kaymakam olmak olduğunu da söyledi. Gördüm "Okuduğumuz kitaplarda kalkınma köyden başlar. Ben kaymakam olmak istiyorum. Benim üniversite yıllarımda en zor tercih siyasaldı, üniversite tercihime ilk sıraya onu koydum" dedi.