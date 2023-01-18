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Altan Gördüm: Dizi Oyunculuğu Fast Food Beslenmek Gibi
Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler Programı'nda Ceyda Düvenci, önceki gün oyuncu ve eğitimci Altan Gördüm'ü konuk etti. Gördüm üniversite yıllarını, hayallerini, oyunculuğu, sektörü anlattı.
Usta oyuncu Altan Gördüm, sinema filmi ve diziler arasındaki farkı ilginç cümlelerle anlattı. Gördüm "Asla küçümsemiyorum ama, iyi bir sinema filmi, iyi bir tiyatro oyunu iyi bir akşam yemeği... Dizi oyunculuğu maalesef fast food beslenmek gibi bir şey. Aldık yedik ağzımızı sildik, o an için doyduk ama sağlıklı beslenebildik mi? Hayır!" dedi.
BEN KAYMAKAM OLMAK İSTİYORDUM
Altan Gördüm, Ceyda Düvenci'ye gençlik hayalinin kaymakam olmak olduğunu da söyledi. Gördüm "Okuduğumuz kitaplarda kalkınma köyden başlar. Ben kaymakam olmak istiyorum. Benim üniversite yıllarımda en zor tercih siyasaldı, üniversite tercihime ilk sıraya onu koydum" dedi.
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