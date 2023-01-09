Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'u Neden Takipten Çıktı?

Melisa Aslı Pamuk Çarpışma dizisinin ardından EGO projesinde partner oldu. Oldukça sürükleyici bir hikâyesi olan dizinin pazar günü yapılan çekimlerinde iki başrol oyuncusu arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği yaratan isim Alperen Duymaz oldu. Duymaz, Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alperen Duymaz ilesinin ardındanprojesinde partner oldu. Oldukça sürükleyici bir hikâyesi olan dizinin pazar günü yapılan çekimlerinde iki başrolsu arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği yaratan isimoldu. Duymaz, Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı.

Sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim?” diye sordu. Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Duymaz’ın daha sonra partnerini takipten çıkması sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti. Ancak bugün yapımcı Efe İrvül’ün iki oyuncuyu barıştırdığı öğrenildi. Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz’ı takip etmeye devam ediyor.