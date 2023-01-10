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Alperen Duymaz'dan Kavga Açıklaması
Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk, sette kavga ettikleri iddia edilmişti. Duymaz, Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı, sosyal medyadan takipten çıkmıştı. Duymaz'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk Çarpışma dizisinin ardından EGO projesinde partner olmuştu.
İki başrol oyuncusu arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Gerginliği yaratan isim Alperen Duymaz oldu. Duymaz, Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı.
Sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim?” diye sordu. Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Duymaz’ın daha sonra partnerini takipten çıkması sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti. Ancak bugün yapımcı Efe İrvül’ün iki oyuncuyu barıştırdığı öğrenildi. Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz’ı takip etmeye devam ediyor.
Haberlerin basına yansımasından sonra Duymaz, Twitter'dan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Neler olduğu konusunda tekrar şaşkınım. Dün de şaşkındım. Umarım şaşırmamayı öğrenirim. Söyleyeceklerim bu kadar" diye yazdı.
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