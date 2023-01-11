Alperen Duymaz'dan Flaş Melisa Aslı Pamuk Açıklaması 

Alperen Duymaz, EGO setinde Melisa Aslı Pamuk ile gerginlik yaşamış ve partnerini takipten çıkmıştı. Duymaz, Pamuk'u takipten çıkmasına rağmen sete devam etmişti.

Duymaz, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.



Duymaz, "Öncelikle herkese merhaba; geçtiğimiz pazar günü sette yaşanan ve uzayan gerginlik hakkında yazıyorum. Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum. ’ne oldu neden geç kaldın melisa?’ gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahçup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı" dedi.

"BANA KÜFREDEREK SETİ TERKETTİ"

Sözlerine devam eden oyuncu, "Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terketti. Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın... Hiç bişey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bişey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım" ifadelerini kullandı.