Alper Erözer 18 yaşına bastı
12 yaşındayken albüm çıkararak magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşen genç şarkıcı Alper Erözer, 18 yaşına girerken 6 senede müzik kariyerinde 42 şarkı 2 albüm 19 büyük prodüksiyonlu klip 16 tekli şarkı ve 30 un üstünde konser gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Genç şarkıcı geçtiğimiz gün 18 yaşına girdi Yeni yaşını ise ilk defa bir gece klübü sahnesinde konser vererek giren Alper Erözer sahne öncesi gazeteciler ile kısa bir sohbet yaptı. “bugüne kadar genelde hep avm lerde konserler veriyordum ama şimdi 18 oldum zaten kendiminde kararıydı yaşımı doldurmadan gece klübü tarzı yerlerde sahne almayacağım diye bundan sonra yabanci sanatçıların menajeri ve Swat Entertainment kurucusu Don Weezy ile çalışmaya basladım. 18 yaşıma kadar olan hedeflerimi yerine getirdim asıl şimdi basamağın büyük tarafını çıkmaya başlıyorum ve kendime güvenerek emin adımlarla ilerliyorum” diye konuştu.
Öte yandan Alper Erözer önceki gün menejerinin sirketi Swat Entertainment tarafindan getirilen dünyaca ünlü r&b ve hiphop yıldızları 6ix9ine, Sheck Wes, Swea Lee ve NLE Choppa’nin sahne aldığı Istanbul Roca Müzik Festivalinde binlerce müzik severlere mini bir konser verdi.
Konser sonrası r&b ve hiphop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Sheckwes Erözer’i tebrik ederek kendisine hayran olduğunu ve en kısa zamanda beraber bir düet yapmayı teklif etti.
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