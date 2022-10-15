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Alper Bagana'dan "Hak Etmedin"
Uzun yıllardır Ömür Gedik, Mert Aydın, Alper Çam, Atilla Atasoy, Göksun Çavdar gibi birçok ünlü isimle birlikte yaptığı canlı sahne performansları ile göz dolduran müzisyen Alper Bagana, yeni teklisi “Hak Etmedin” ile tüm dijital ortamlarda dinleyicisiyle buluşuyor.
7 yaşındayken ses sanatçısı olan annesinin hediye ettiği cura ile başladığı müzik hayatında kendi söz yada besteleriyle yol alan Alper Bagana, yeni çalışmasında da bu kuralı bozmadı
Sözü Yasmin Çetin’e bestesi kendisine ait olan “Hak Etmedin” şarkısının Mix&Mastering’i ise Özer Yener’e ait. “Hak Etmedin” şarkısına Sapanca’da çekilen klibin yönetmen koltuğunda Özgecan Tandoğan oturuyor.
Alper Bagana’nın “Hak Etmedin”şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluştu.
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parçalı bulutlu
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|5. Başakşehir
|8
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|8
|17
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|17
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|10
|12
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|9
|9
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|8
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|8
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|9
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|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
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|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|18
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Boluspor
|8
|15
|4. Pendikspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|13
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|8
|13
|8. Bandırmaspor
|7
|12
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|8
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|8
|12
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Altay
|9
|7
|16. Gençlerbirliği
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. Fulham
|10
|12
|11. Liverpool
|8
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. West Ham United
|9
|10
|15. Leeds United
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|9
|7
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Valencia
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|8
|16
|6. Real Betis
|8
|16
|7. Real Sociedad
|8
|16
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Girona
|9
|8
|14. Real Valladolid
|8
|8
|15. Getafe
|9
|8
|16. Almeria
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|2