Alper Bagana'dan "Hak Etmedin"

7 yaşındayken ses sanatçısı olan annesinin hediye ettiği cura ile başladığı müzik hayatında kendi söz yada besteleriyle yol alan Alper Bagana, yeni çalışmasında da bu kuralı bozmadı

Sözü Yasmin Çetin’e bestesi kendisine ait olan “Hak Etmedin” şarkısının Mix&Mastering’i ise Özer Yener’e ait. “Hak Etmedin” şarkısına Sapanca’da çekilen klibin yönetmen koltuğunda Özgecan Tandoğan oturuyor.

Alper Bagana’nın “Hak Etmedin”şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluştu.

