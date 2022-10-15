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Alper Bagana'dan "Hak Etmedin"

Uzun yıllardır Ömür Gedik, Mert Aydın, Alper Çam, Atilla Atasoy, Göksun Çavdar gibi birçok ünlü isimle birlikte yaptığı canlı sahne performansları ile göz dolduran müzisyen Alper Bagana, yeni teklisi “Hak Etmedin” ile tüm dijital ortamlarda dinleyicisiyle buluşuyor.

Magazin 15.10.2022, 17:55 Emrah
Alper Bagana'dan "Hak Etmedin"

7 yaşındayken ses sanatçısı olan annesinin hediye ettiği cura ile başladığı müzik hayatında kendi söz yada besteleriyle yol alan Alper Bagana, yeni çalışmasında da bu kuralı bozmadı 

Sözü  Yasmin Çetin’e bestesi kendisine ait olan “Hak Etmedin” şarkısının Mix&Mastering’i ise Özer Yener’e ait. “Hak Etmedin” şarkısına Sapanca’da çekilen klibin yönetmen koltuğunda Özgecan Tandoğan oturuyor.

Alper Bagana’nın “Hak Etmedin”şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluştu. 
 

#Alper Bagana #Magazin #Snobmagazin
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