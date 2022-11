Alparslan Büyük Selçuklu'nun Yıldızı Tarzıyla Şaşırttı

Siyah Matrix pardüsölü kombiniyle dikkat çeken Kayra Zabcı, alışveriş tüyolarından da bahsetti.

"BENİM RENGİM MAVİDİR"

Zabcı, "Yoğun tempodan dolayı alışverişe fırsat bulamıyorum. Tarzımı belirlerken trendleri de dikkate alıyorum. Bere benim için kış aylarının en güzel aksesuarlarından biri. Kıyafet seçimlerimde de benim rengim mavidir” dedi.

KAYRA ZABCI KİMDİR?

Genç oyuncu Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Best Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.

Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

KAYRA ZABCI'NIN YER ALDIĞI PROJELER

Küçük Kıyamet

Harem

Muhteşem Yüzyıl

Aşktan Kaçınılmaz

Hayat Yolunda

Küçük Ağa

Aydamaya

Seddülbahir 32 Saat

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

Vatanım Sensin

Gülperi

Doğduğun Ev Kaderindir