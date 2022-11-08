Alparslan Büyük Selçuklu'nun Yıldızı Tarzıyla Şaşırttı
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Kayra Zabcı, önceki gün Watergarden İstanbul‘daydı. Set yoğunluğundan ailesi ile bile görüşmeye fırsat bulamadığını dile getiren oyuncu, “Çekimlerimiz çok güzel geçiyor, karakterim çok sevildi. İzin günlerimi de sevdiklerimle geçirmek istiyorum" dedi. Zabcı'nın tarzı ise şaşırttı. İşte detaylar...
Siyah Matrix pardüsölü kombiniyle dikkat çeken Kayra Zabcı, alışveriş tüyolarından da bahsetti.
"BENİM RENGİM MAVİDİR"
Zabcı, "Yoğun tempodan dolayı alışverişe fırsat bulamıyorum. Tarzımı belirlerken trendleri de dikkate alıyorum. Bere benim için kış aylarının en güzel aksesuarlarından biri. Kıyafet seçimlerimde de benim rengim mavidir” dedi.
KAYRA ZABCI KİMDİR?
Genç oyuncu Kayra Zabcı, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan 21 yaşındaki oyuncu, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Best Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.
Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.
KAYRA ZABCI'NIN YER ALDIĞI PROJELER
Küçük Kıyamet
Harem
Muhteşem Yüzyıl
Aşktan Kaçınılmaz
Hayat Yolunda
Küçük Ağa
Aydamaya
Seddülbahir 32 Saat
Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı
Vatanım Sensin
Gülperi
Doğduğun Ev Kaderindir
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
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|12
|29
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|12
|24
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|12
|24
|4. Adana Demirspor
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|23
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|23
|6. Beşiktaş
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|7. Trabzonspor
|12
|22
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|12
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|12
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|15
|13. Karagümrük
|12
|12
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|12
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|12
|8
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|6
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|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
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|11
|21
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|12
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|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
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|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
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|11
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|12
|12
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|11
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|12
|10
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|11
|10
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|11
|7
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|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
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|27
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|13
|19
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|19
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|19
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|14
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|14
|14
|16. Everton
|14
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|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
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|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
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|13
|23
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|21
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|13
|21
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|13
|18
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|11
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|13
|11
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|13
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