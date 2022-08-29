Alp Navruz’un partnerini kim olacak? Yıldız isimle görüşüldü

Cennetin Çocukları” dizisi geliyor. Ayça Bingöl’ün “Cennet”, Alp Navruz’un “Halil” karakterine hayat vereceği diziyi Serdar Gözelekli yönetecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film'in yeni dizisi Cennetin Çocukları güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. TRT’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinin başında “” dizisi geliyor. Ayça Bingöl’ün “Cennet”, Alp Navruz’un “Halil” karakterine hayat vereceği diziyi Serdar Gözelekli yönetecek.

Ülkemizin önde gelen yapım şirketlerinden Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film imzalı dizi Atike Hınçlıer’in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak yazıldı. Dizide Halil’in (Alp Navruz) büyük aşkı Zeynep’i canlandıracak oyuncu merak konusuydu. Rol için İrem Helvacıoğlu’yla görüşüldüğü ve alternatif isimlerin de olduğu öğrenildi. Çok etkili bir hikâyesi olan diziye TRT büyük önem veriyor.