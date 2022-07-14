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Alp Navruz'un O Soruya Verdiği Tepki Şaşırttı

'Ada Masalı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'deydi. Navruz, evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi...

Magazin 14.07.2022, 16:00 14.07.2022, 16:48 arif hür
Alp Navruz'un O Soruya Verdiği Tepki Şaşırttı

Ekin Koç ile başrollerini paylaşacağı ‘İnandır Beni’ filmi için Assos’a gidecek olan Ayça Ayşin Turan, önceki gün sevgilisi Alp Navruz ile Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi.

"ACELEMİZ VAR"

Turan, "Birazcık acelemiz var. Yola çıkacağım" diyerek konuşmak istemedi.

EVLİLİK SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Alp Navruz ise evlilik sorularını "Bunları sonra konuşuruz olur mu?" diyerek geçiştirdi.

"EVLİLİK TEKLİFİ ALIRSAM HABERİNİZ OLUR"

Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz günlerde "Evlilik teklifi aldınız mı?" sorusuna, "Evlilik teklifi alırsam haberiniz olur. Siz de çok fenasınız! Hep bekleyip bekleyip son anda bu soruları soruyorsunuz” cevabını vermişti.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?
Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

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