Alp Navruz Hakkında Flaş Aşk İddiası!

Alp Navruz'un, Ayça Ayşin Turan'ı aldattığı için ayrıldıkları iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.

'GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR' İDDİASI

Takvim Gazetesi'nden Aydın Hamza'nın haberine göre; Alp Navruz, Hazal Subaşı ile gizli gizli görüşüyor.

İkilinin yakınlaşması ise bir derginin etkinliğinde gerçekleşti.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gören Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayarak başrol oynadı.

Oyuncu şimdilerde Kasba Doktoru dizisinde Leyla karakterini oynuyor.