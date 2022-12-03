Alp Navruz'dan Özel Hayat Açıklaması

Alp Navruz'un meslektaşı Hazal Subaşı ile gizli gizli görüştüğü iddia edilmişti.

Navruz, özel hayatı hakkındaki iddialara cevap verdi.

"HİÇ REDDEDİLMEDİM"

Ünlü oyuncu "Hiç reddedildin mi?" sorusuna, "Hiç reddedilmedim çünkü dediğim gibi hep karşıdan bekledim, biraz garanticiyim." cevabını verdi.

"AŞIK DEĞİLİM"

Şu sıralar âşık mısın?" şeklindeki bir soruya ise, "Değilim" diyerek kısa yanıt verdi.

Navruz, "Eğer karşımdakiyle elektrik tuttuysa flörtöz olabiliyorum. Ama bu illa bir yere bağlanmak zorunda olmuyor" sözleriyle de dikkat çekti. (Hürriyet)

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.