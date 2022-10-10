Alp Navruz'dan Dikkat Çeken Ayça Ayşin Turan Hamlesi!

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kamuoyunda "en yakışan çift" olarak lanse edilen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz cephesinden beklenmedik haber geldi.

'20 GÜNDÜR GÖRÜŞMÜYORLAR' İDDİASI!

Takvim'de yer alan habere göre; şimdilerde ikili arasındaki büyük bir krizin olduğu iddia edildi. Yaklaşık 20 gündür görüşmeyen gözde çift arasında bardağı taşıran son damla ise Alp Navruz'un çapkınlığı oldu!

İddiaya göre yakışıklı oyuncu, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin alt katında bulunan bir boks salonunda birkaç farklı güzelle flörtleşti. Bütün salonun konuştuğu bu olay da dedikodulara göre Ayça Ayşin Turan'ın kulağına gidince gözde çift arasındaki ipler gerildi.

ORTAK ARKADAŞLARI DEVREDE

Bütün bu gelişmelerin ardından Alp Navruz'un, Ayça Ayşin Turan'ın gönlünü alabilmek için ortak arkadaşlarını devreye soktuğu öne sürüldü.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.