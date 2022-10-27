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Alp Navruz-Ayça Ayşin Turan Hakkında Flaş İddia!

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Ayrılık sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Magazin 27.10.2022, 10:51 27.10.2022, 11:26 arif hür
Alp Navruz-Ayça Ayşin Turan Hakkında Flaş İddia!

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı. 

Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çift sessiz sedasız ayrıldı.

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Navruz basına yansıyan ihanet iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Bütün bu gelişmelerin ardından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

'TELEFONUNU AÇMADI' İDDİASI!

Takvim'in iddiasına göre; Alp Navruz, geçtiğimiz günlerde 30. yaş gününü kutlayan Turan'a mesaj attı. Mesajına cevap alamayan Navruz, akabinde telefon açtı.

Ancak Turan'ın eski aşkına yanıt vermediği iddia edildi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

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