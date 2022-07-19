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Almeda Abazi: Tolgahan'ı peşimden koşturdum!

2014 yılında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017'de Amerika Beverly Hills'de nikâh masasına oturan, Efehan adında bir oğlu ve Alina adında bir kızı bulunan Almeda Abazi Sayışman, Dream Türk TV'de ekranlara gelen 'Renkli Hayatlar' programına konuk oldu. 2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Arnavut asıllı tescilli güzel, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Tolgahan'la tanışma hikayesini anlattı.

Magazin 19.07.2022, 20:02 Emrah
Almeda Abazi: Tolgahan'ı peşimden koşturdum!

Oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılık yapan Almeda Abazi Sayışman, "Hangi işini daha çok seviyorsun?" sorusuna, "Hiçbir zaman tek bir şey olmak istemedim. Dans etmeyi, şarkı söylemeyi, oyunculuk ve sunuculuk yapmayı çok seviyorum. Sahneye bayılıyorum. Sahnede kendimi buluyorum. O zaman 'Ne olmak istersin?' diye sorsalardı, 'Show Girl olmak istiyorum' cevabını verirdim. Hepsini aynı anda yaptım, hepsini denedim. En fazla sevdiğim şey ise dans etmek ve şarkı söylemek" yanıtını verdi.

2019'da oğulları Efehan'ı kucaklarına alan, 2021'de kızları Alina dünyaya gelen Almeda, şarkı çıkardığı dönemlerde yaşadığı tesadüfü şöyle anlattı:
Klipte ilk çocuğum Efehan'a hamileymişim, haberim yoktu. Bambaşka bir dünyaya girdiğim için şarkının reklamını yapamadım. Sonra Efe bir yaşına girince 'Kariyerime dönebilirim' diye düşündüm. İkinci şarkıya başlayalım derken Alina'ya hamile kaldım. Şimdi şarkı çıkarmaya korkuyorum. Benim tarzım Türkiye'ye göre değil. Seviyorum ama söyleyemem. Halen aksanım var. Şarkıya çok güzel geçmez.

Yüzünde sadece burnunda estetik olduğunu belirten 30 yıl yaşındaki güzel, "Estetiğe karşı değilim, estetiği seviyorum. Dozunda olması lazım. Dolgu insanı değiştiren bir şey. Yanakları doldurmayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.

Eşi Tolgahan Sayışman'la tanışma hikayesini anlatan ünlü oyuncu, "Ortak arkadaşlarımız var. Bir gün aynı ortama denk geldik. Arkamdan biraz koşturdum. Amerika'da evlenme teklifi etti ve orada nikâh masasına oturduk. Tolgahan tam anlamıyla benim ilk ilişkim. Evlilik hissetmeseydim Tolgahan'la ilişkiye başlamazdım. İki yıl sevgili olduk, sonra evlendik" dedi.


 
Almeda Abazi, "Evde görev dağılımı var mı?" sorusu üzerine, "Hiç yardımcı olmuyor diyemem, hakkını yemeyeyim. Efehan doğduğunda ben uyuyayım diye onunla sabaha kadar oturmuşluğu var. Orada da kaldı zaten. Çok işi var. Bende zaten işi olduğunu bildiğim için ondan beklemiyorum. Karışmasını çok istemem" ifadelerini kullandı.
Evlendikleri dönemde aynı projede yer almaları için çok teklif aldıklarını dile getiren tescilli güzel, "Çok tercih etmedim. Tek olarak ekranda olabilirim. İki sene içinde iki çocuk oldu. Gerçekten bambaşka bir hayata giriş yaptım. Televizyon bile izlemiyorum. Şu an en zor zamanları" açıklamasını yaptı.

"Evde yaptığın güzellik rutinin var mı?" sorusu da yöneltilen Almeda Abazi, "Kahveli maske. Türk kahvesinin telvesini kullanmıyorum, Türk kahvesini pişirmeden direk alıyorum. Üzerine yumurtanın sarısı, yoğurt, bal ve yakmaması için az tarçını karıştırıyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra yumurtanın beyazını sürüyorum. Baya botoks etkisi yaratıyor. Haftada bir ya da iki haftada bir yapıyorum. Bana iyi geliyor ama bu konunun uzmanı değilim" dedi.
 

#Almeda Abazi #tolgahan sayışman #Magazin #Snobmagazin
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