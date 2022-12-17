Alişan İsyan Etti 

Alişan, 2019 senesinin sonunda Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve ülkemize 2020'nin başlarında görülen koronavirüsle ilgili isyan etti.

Salgının yeni varyantlarına ve aşılara da tepki gösteren şarkıcı, Twitter'dan açıklama yaptı.

Koronavirüs yüzünden 1.5 yıl önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, "Nasıl bir hastalık başımıza bela ettiyseniz, doymadınız be, doymadınız. Kaç yüz bin kişiyi kaybettik, doymadınız. Aşı dediniz, yaptınız, sattınız doymadınız. Şimdi çıkardınız başımıza yeni varyantlar yine aşı peşine yine para peşine düştünüz. Kim insanlığa bu hastalıkları tek amaçları para kazanmak için bela ettiyse Allah belalarını versin" dedi.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.