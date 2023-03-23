Alişan ile Buse Varol'un Üçüncü Çocuğu mu Oluyor? Kafa Karıştıran Açıklama

Buse Varol, önceki gece Etiler'deki Amaya adlı mekan çıkışında görüntülendi. 34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Alişan ve Buse Varol, "Aslında gerçek doğum günüm 25'i arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Yepyeni bir yaş. Birlikte kutladığımız altıncı doğum günümüz. En önemlisi sağlık gerisi geliyor. Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı. Alişan ve eşi, önceki gece Etiler'deki Amaya adlı mekan çıkışında görüntülendi. 34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyenve Buse Varol, "Aslında gerçek doğum günüm 25'i arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Yepyeni bir yaş. Birlikte kutladığımız altıncı doğum günümüz. En önemlisi sağlık gerisi geliyor. Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

Yeni yaşı ile ilgili dileklerini söyleyen Varol, "Çocuklarım ile ailemle bu yaşım sağlık ile geçsin istedim. Son bir kaç yıldır kötü olaylar yaşadık. Artık kötü durumlar yaşamak istemiyorum. Ülkece de kötü olaylar yaşıyoruz. Sağlık ve huzur diledim sadece. Bunlar olunca diğer her şeyi halledebiliyoruz. 33'üncü yaşım bitti. 34'üncü yaşıma girdim. Her yaşın ayrı bir güzelliği var" diye konuştu.

Buse Varol'un parmağındaki tektaş yüzüğü ise dikkat çekti.