Alina Boz ile Mithat Can Özer'den Uzun Süre Sonra Paylaşım

3.5 yıldır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer, bir arkadaşlarının düğününe katıldı.



Evlenecekleri söyleyen oyuncu ve müzisyen, düğünden kareleri Instagram'dan yayınladı.

Sezen Aksu'nun oğlu olan Özer'in imajını değiştirdiği görüldü.

Sosyal medyada birlikte çok sık paylaşım yapmayan ikili, bu fotoğrafıyla hayranlarını sevindirdi.