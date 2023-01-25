Alina Boz Gitti Alp Navruz Kaldı

haberine göre; Geçtiğimiz yıl DeFacto markasının reklam yüzü olan genç oyuncular Alina Boz, kamera karşısında iyi bir ikili olmuş, kampanya büyük ses getirmişti. Sözleşmenin sona ermesiyle de marka, yeni sezon için ikiliyle yeniden çalışmak istedi. Ancak gelinen noktada marka Alp Navruz’la sözleşme yenilerken Alina Boz ile devam etmeme kararı aldı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ınine göre; Geçtiğimiz yıl DeFacto markasınınyüzü olan genç oyuncular Alp Navruz ve, kamera karşısında iyi bir ikili olmuş, kampanya büyük ses getirmişti. Sözleşmenin sona ermesiyle de marka, yeni sezon için ikiliyle yeniden çalışmak istedi. Ancak gelinen noktada marka Alp Navruz’la sözleşme yenilerken Alina Boz ile devam etmeme kararı aldı.

Alp Navruz 4.5 milyon TL karşılığında sözleşmesini yenilerken, Alina Boz’un neden kampanyadan çekildiği yönünde bir muamma var. Güzel oyuncu, kendisine teklif edilen rakamı mı beğenmedi, yoksa başka projeleri nedeniyle mi kabul etmedi, onu öğrenemedim. Ama belli ki markaya kırılmış ki, Instagram’dan da takipten çıkmış! Şimdi harıl harıl yeni isimler üzerinde çalışan marka, bakalım Alp Navruz’un yanına kimi yakıştıracak?