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Alina Boz Gitti Alp Navruz Kaldı
Bir hazır giyim markasının yüzü olan Alp Navruz ve Alina Boz, sözleşmenin bitmesiyle yeniden masaya oturdu. Marka, Alp Navruz’la 4.5 milyon TL’ye anlaşırken, Alina Boz’la sözleşme yenilemedi. İşte detaylar...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl DeFacto markasının reklam yüzü olan genç oyuncular Alp Navruz ve Alina Boz, kamera karşısında iyi bir ikili olmuş, kampanya büyük ses getirmişti. Sözleşmenin sona ermesiyle de marka, yeni sezon için ikiliyle yeniden çalışmak istedi. Ancak gelinen noktada marka Alp Navruz’la sözleşme yenilerken Alina Boz ile devam etmeme kararı aldı.
Alp Navruz 4.5 milyon TL karşılığında sözleşmesini yenilerken, Alina Boz’un neden kampanyadan çekildiği yönünde bir muamma var. Güzel oyuncu, kendisine teklif edilen rakamı mı beğenmedi, yoksa başka projeleri nedeniyle mi kabul etmedi, onu öğrenemedim. Ama belli ki markaya kırılmış ki, Instagram’dan da takipten çıkmış! Şimdi harıl harıl yeni isimler üzerinde çalışan marka, bakalım Alp Navruz’un yanına kimi yakıştıracak?
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