‘Alice Müzikali’ Rüzgarı 10 Şubat’tan İtibaren Disney+’la Tüm Türkiye’yi Saracak! 

Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’ın yer aldığı, Lewis Carroll’un efsanevi eserinden uyarlanan müzikal, Zorlu PSM Sahnesi’nde Disney+’a özel yapılan çekimle Türkiye’de hayranlarının evine konuk olacak.





The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, farklı içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Bu sefer bir ilke imza atacak Disney+, Lewis Carroll’un efsanevi metninin Serdar Biliş yönetmenliği ve Beyhan Murphy koreografisiyle bir araya geldiği ‘Alice Müzikali’ni Türkiye’nin her yerindeki izleyicisiyle buluşturacak. Disney+’ta 10 Şubat’ta yayına girecek müzikalden yepyeni bir tanıtım paylaşıldı.





Övgü dolu yorumlar alan ‘Alice Müzikali’nin zengin oyuncu kadrosunda; Serenay Sarıkaya “Alice”, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” karakterine hayat veriyor. 2019 yılından bu zamana aralıksız kapalı gişe devam eden müzikalin oyuncuları ilk kez kendini izleyebilecek olmanın heyecanını yaşıyor.





Dev prodüksiyonu, başarılı oyuncu kadrosu, efsanevi hikayesi, gösterişli kostümleri, keyifli şarkıları ve danslarıyla canlı olarak sahnelenmeye de devam eden ‘Alice Müzikali’ 10 Şubat itibarıyla Disney+’ta yayında…