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Alice müzikali geri dönüyor

İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, verdiği kısa aranın ardından geri dönüyor. Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen Alice Müzikali, 22 Kasım’da 74’üncü kez sahnelenecek.

Magazin 13.11.2022, 13:36 Emrah
Alice müzikali geri dönüyor

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisi, BKM, Zorlu PSM ve id ortak prodüksiyonuyla çağdaş bir müzikal uyarlama olarak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.


Serenay Sarıkaya’nın “Alice” olarak seyirci karşısına çıktığı müzikalde, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşıyor.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin dev prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisi ile yeniden buluşacak olan müzikal; dev sahne prodüksiyonu, etkileyici görsel efektleri, benzersiz kostümleri, müzikleri ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile seyircisine büyülü bir sahne şöleni sunmaya devam ediyor.
 

#alice müzikali #magaizn #Snobmagazin
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