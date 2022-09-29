Alice için rengarenk parti

İş insanı aynı zamanda yapımcı olan eşi Kenan Özkan ve oğlu Alex ile birlikte güzel bir aile organizasyonuyla kızı Alice’n doğum gününü kutlayan Eylül Öztürk, kızı için ailece giydikleri Alice Harikalar Diyarında”ki kostümleriyle de renkli görüntüler ortaya koydular.

Bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Eylül Öztürk, “Ailesi için herşey yapan Anne gibi anne” yorumları atılırken binlerce beğeni de aldı.

