Ali Poyrazoğlu'nun Deposunda Yangın Çıktı

tiyatrocu, 50 yıldır oyunlarında sakladığı kostüm ve dekorlarının yandığını söyledi. Deposunda yangın çıktığını açıklayan Poyrazoğlu, topladığı eserlerinin de gittiğini belirtti. Sanatçı, "Canım çok sıkkın. Nasıl olsa duyulur. Benden duyun. Tiyatromu 50 yıl önce kurdum. 50 yıldır büyük bir depoda oynadığımız oyunların dekorlarını, kostümlerini kuracağım bir Ali Poyrazoğlu Tiyatro Müzesi için korudum. Ayrıca bugün bir araya getirilmesi olanaksız bir kukla ve maske koleksiyonu oluşturdum. Dünyadaki müzayedelerden 18.ve 19. yüzyıl Osmanlı kuklaları topladım. Tiyatromun bütün ses ve ışık tesisatları, özel projeksiyon sistemleri de o depodaydı. Bu yıl oynamayı düşündüğüm Kobay oyunumun dekorları da... Çılgınlar Kulübü, Babam 9 Doğurdu, Ödünç Yaşamlar...

Kaplumbağa,Tak Tak Takıntı… Ve repertuvarımızdaki oyunlarların çoğundan, kukla ve maske kolleksiyonumdan geriye sadece külleri kaldı" dedi. Ali Poyrazoğlu , kötü haberi sosyal medyadan duyurdu. Duayencu, 50 yıldırlarında sakladığı kostüm ve dekorlarının yandığını söyledi.sundaçıktığını açıklayan Poyrazoğlu, topladığı eserlerinin de gittiğini belirtti. Sanatçı, "Canım çok sıkkın. Nasıl olsa duyulur. Benden duyun. Tiyatromu 50 yıl önce kurdum. 50 yıldır büyük bir depoda oynadığımız oyunların dekorlarını, kostümlerini kuracağım birTiyatro Müzesi için korudum. Ayrıca bugün bir araya getirilmesi olanaksız bir kukla ve maske koleksiyonu oluşturdum. Dünyadaki müzayedelerden 18.ve 19. yüzyıl Osmanlı kuklaları topladım. Tiyatromun bütün ses ve ışık tesisatları, özel projeksiyon sistemleri de o depodaydı. Bu yıl oynamayı düşündüğüm Kobay oyunumun dekorları da... Çılgınlar Kulübü, Babam 9 Doğurdu, Ödünç Yaşamlar...Kaplumbağa,Tak Tak Takıntı… Ve repertuvarımızdaki oyunlarların çoğundan, kukla ve maske kolleksiyonumdan geriye sadece külleri kaldı" dedi.

"YANGIN HER ŞEYİ SÜPÜRDÜ"

"Büyük bir yangın her şeyi sildi süpürdü" diye sözlerine devam eden Poyrazoğlu, "O dekorlara, kostümlere sinmiş sahne tozundan, alkışlardan ve anılardan başka bir şey yok. Bizim ve seyircilerimizin zihnine yerleşmiş imgeler ve gülen düşünceler, yarattığımız karakterler anılarda. Haa iyi ki fotoğraflar ve digital kayıtlar ofisteki bilgisayarlarda... Türk tiyatro tarihinin en büyük kolleksiyonu yok oldu. Ama ben bu günlere tiyatromu ateşin içinden geçerek taşıdım. Siyasal ve ekonomik çalkantılarda ayakta durabilmek için meslektaşlarımla büyük bir özveriyle çalıştık ve de seyircilerimiz desteğini esirgemedi,bizi yalnız bırakmadı" ifadelerini kullandı.

"DURMAK YOK"

Sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Ama durmak yok. Oyunlarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Dekorları yeniden yaptıracağım. Yarından tezi yok yeni bir müze hazırlığına başlıyacağım. Bir kukla ve maske kolleksiyonu toparlıyacağım. Yangın 50 yıldır biriktirdiğimiz her şeyi aldı. Anılar ve tiyatro tutkusu bizde kaldı. Yeniden yola çıkmak için yeter de artar bile."