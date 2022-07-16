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Aleyna Tilki'den Şaşırtan 'Sperm Bankası' Açıklaması!

Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla Rumelihisarı’nda baş başa kahvaltı yaptı. “Çocuk için evlenebilirim” diyen Aleyna Tilki’ye “Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” diye soruldu. Tilki'nin cevabı şoke etti. İşte detaylar...

Magazin 16.07.2022, 10:52 16.07.2022, 11:11 arif hür
Aleyna Tilki'den Şaşırtan 'Sperm Bankası' Açıklaması!

Mekân çıkışı soruları yanıtlayan Aleyna Tilki, “İngiltere’den döndüm, albüm hazırlıyorum” dedi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tilki yanındaki genç sorulunca “çocukluk arkadaşım Barış” açıklamasını yaptı.

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"ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KISITLAMAYAN BİRİYLE EVLENEBİLİRİM"

Geçen günlerde “Çocuk için evlenebilirim” diyen Aleyna Tilki bu sözleri hatırlatılınca “Başka türlü evlenmem” diyerek açıklamasının arkasında durdu.

Genç şarkıcı, evleneceği erkekte aradığı kriterleri de sıraladı: “Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim."

ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

"SPERM BANKASINDAN ÇOCUK YAPMAYI DÜŞÜNMEM"

Tilki, “Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?” sorusunu ise “Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur yani” diye yanıtladı.

"AŞIK OLMAM ZOR"

Aleyna Tilki, “Aşktan yana şansım yok” açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi: “Kumarda kaybediyorum deyince, ‘Aşkta kazanır mısın’ diye sordular. ‘Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan’ dedim.” Tilki, “Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz” sorusunu “Sadece âşık olmam zor” diye cevapladı.

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ALEYNA TİLKİ KİMDİR?
Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

 Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

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