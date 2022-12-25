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Aleyna Tilki’den itiraf
Ses telleri nedeni ile sahnelere ara veren Aleyna Tilki, "Ses tellerim doktor kontrolünde ilerliyor. İki hafta sonra kesin sonuç alacağız. Sahneleri çok özledim” dedi.
Ses telleri nedeni ile sahnelere kısa bir süre için ara veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Yeni Gazino’da Bülent Ersoy’u dinleyenler arasındaydı. Annesi Havva Öztel’in doğum gününü kutlamak için gelen şarkıcı daha sonra gazeteciler ile bir araya geldi.
Şarkıcı ses tellerinin doktor kontrolünde olduğunu söyledi. Tilki “Ses tellerim doktor kontrolünde ilerliyor. İki hafta sonra kesin sonuç olacak. Sahneleri çok özledim” dedi. 2022 yılının kendisi için iyi geçtiğini belirterek, yılbaşında ses telleri nedeniyle sahne alamayacağını dile getirdi.
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