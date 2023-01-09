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Aleyna Tilki'yi Bu Haliyle Görenler Şok Oldu
Çıkardığı şarkılar ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'yi görenler şok oldu. Ses tellerinde yırtık nedeniyle sahnelere ara veren şarkıcı, sanat eseri oldu. İşte detaylar...
Aleyna Tiki, sanatçı Ali Elmacı'nın 14 Ocak'ta Dolapdere'deki Pilevneli Galeri'de açılacak Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle sergisi için poz verdi.
Kartpostallarla kaplı bir elbise giyip taç takan Aleyna Tilki Beni Kendinden Fazla Sev adlı kısa filmde de oynadı. Sergi, 18 Şubat'a kadar görülebilecek. (Posta)
ALEYNA TİLKİ KİMDİR?
Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı.
Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.
Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.
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