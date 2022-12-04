Aleyna Tilki'ye şoför dayanmıyor! Bakın yeni şoförü kim çıktı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde trafikte görüntülendi. Flaşların patlaması ile kısa bir şok yaşayan Tilki’nin aracını genç bir erkek sürüyordu.

Muhabirlerin “Yanınızdaki beyefendiyi soralım. Yeni erkek arkadaşınız mı?” sorusuna Tilki “Çocukluk arkadaşım kendisi. Şoför işten çıktığı için bana yardımcı oluyor. Arabayı o sürüyor.” dedi.

Tilki’nin uzun yıllar yanında çalışan şoförü işten ayrıldıktan sonra 2 ay içerisinde yaklaşık 3 tane şoför değiştirdi.



