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Aleyna Tilki'ye şoför dayanmıyor! Bakın yeni şoförü kim çıktı
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla eleştirilen genç şarkıcı Aleyna Tilki’ye şoför dayanmıyor. Şoförünü işten çıkaran Tilki, bakın kimi işe aldı. İşte detaylar…
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde trafikte görüntülendi. Flaşların patlaması ile kısa bir şok yaşayan Tilki’nin aracını genç bir erkek sürüyordu.
Muhabirlerin “Yanınızdaki beyefendiyi soralım. Yeni erkek arkadaşınız mı?” sorusuna Tilki “Çocukluk arkadaşım kendisi. Şoför işten çıktığı için bana yardımcı oluyor. Arabayı o sürüyor.” dedi.
Tilki’nin uzun yıllar yanında çalışan şoförü işten ayrıldıktan sonra 2 ay içerisinde yaklaşık 3 tane şoför değiştirdi.
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