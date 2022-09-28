Aleyna Tilki'ye ödülünü Orhan Gencebay verdi

Head&Shoulders’ın bu yıl ikinci kez ana sponsoru olduğu Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri’nde müziğin bir numaraları ödüllerine kavuştular. Müzik Kenti Kuşadası’nın katkılarıyla Oligark İstanbul’da düzenlenen tören birbirinden eğlenceli ve etkileyici performanslara da sahne oldu.

Gecenin sunuculuğunu Alp Kırşan ve Özge Ulusoy üstlenirken, Mavi Halı röportajları ise Senem Aydın ve Kadir Çetin tarafından gerçekleştirildi. Hande Yener’in açılış şovu ile başlayan gece, Behzat Gerçeker yönetiminde Enbe Orkestrası, Mabel Matiz, Norm Ender, Semicenk, Arem Özgüç ve Arman Aydın performansları ile devam etti. Show TV’de yayınlanacak ödül gecesi Alp Kırşan ve Özge Ulusoy’un sunumlarıyla ekrana gelecek.

Özel bir davetle gerçekleşen Orhan Gencebay, Ayhan Sicimoğlu, İzzet Öz, Aleyna Tilki, Sinan Akçıl ve Ömür Gedik, gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerinin akın ettiği gecede bu yıl ilk kez açılan “Head&Shoulders Yükselen Yıldızlar” kategorisinde ise başarıları, yetenekleri ve özgüven hikayeleriyle ilham veren genç sanatçılar Alper Erözer, Irmak Arıcı ve Berkay Altunyay ödüllerine kavuşan yıldızlar oldular.

Toplam on altı kategoride ödülün verildiği geceye sanatçıların şarkı ve sahne performansları damga vurdu. Gecenin sürprizi ise “En İyi Kadın Şarkıcı” seçilen Aleyna Tilki’nin ödülünü Orhan Gencebay’ın elinden alması oldu. Gencebay, Aleyna Tilki’ye “Seni seviyorum ve takip ediyorum. Bu ödülü sana verdiğim için çok sevindim” dedi ve genç sanatçıya destek verdi. Ödülünü alırken büyük heyecan yaşayan Aleyna Tilki ise “Bu ödülü sizin elinizden almak benim için onurdur” diyerek karşılık verdi. Aynı sahnede Orhan Gencebay da “Müziğin Efsaneleri Özel Ödülü”nü Ali Karacan'nın sekiz yaşındaki oğlu Ercüment Karacan’nın elinden aldı.



Oyuncu Eser Yenenler’in eşi olan Berfu Yenenler’de gecede “En İyi Influencer” ödülünü aldı. Ödülünü Behzat Gerçeker’den alan Berfu Yenenler’e eşi Eser Yenenler’in geceye neden gelmediği sorusu üzerine “Eser maalesef evde çocuklara bakmak zorunda, o buraya gelseydi ben gelemezdim” dedi.

İşte Müziğin 1 Numaraları;

En İyi Erkek Şarkıcı: Mabel Matiz

En İyi Kadın Şarkıcı: Aleyna Tilki

En İyi Şarkı: İrem Derici & Alper Atakan Affeder mi Aşk Bizi

En İyi Rap şarkıcı: Norm Ender

En İyi Rap Şarkı: Sefo - Tutsak

En İyi Klip: Edis - Arıyorum

En İyi Yabancı Şarkıcı: Dua Lipa

En İyi Influencer: Berfu Yenenler

En İyi Grup: Madrigal

En İyi Rock Şarkıcı: Fatma Turgut

En İyi Düet: No.1 ft. Melek Mosso - Yarım Kalan Sigara

En İyi Aranjör: Arem Özgüç & Arman Aydın

En İyi Çıkış: KÖFN

En İyi Performans: Hazal Kaya & Zeynep Bastık

NR1 Özel Ödül Genç Yetenek: Semicenk

NR1 Müziğin Efsaneleri Özel Ödülü: Orhan Gencebay